В одних трусах и все в крови: как спасались жильцы атакованного БПЛА дома в Твери
Опубликовано видео спасения жителей атакованного БПЛА дома в Твери
Пострадавшие от удара дрона в многоквартирный дом в Твери с сильными порезами и кровотечением в одних трусах выбегали в подъезд. Видео момента спасения опубликовал Mash.
В ночь на пятницу беспилотник атаковал многоэтажный дом в Твери. Повреждены квартиры и машины. Ранения получили шесть взрослых и один ребенок. В больницах находятся трое взрослых и ребенок, остальные от госпитализации отказались.
На видео показано, что люди все в крови и раздеты. На пол в подъезде также натекла кровь.
Соседи оказали пострадавшим первую помощь до приезда врачей. Они помогли раненым умыться, вынесли воду и верхнюю одежду.
