В одних трусах и все в крови: как спасались жильцы атакованного БПЛА дома в Твери

сегодня в 08:48

Пострадавшие от удара дрона в многоквартирный дом в Твери с сильными порезами и кровотечением в одних трусах выбегали в подъезд. Видео момента спасения опубликовал Mash .

В ночь на пятницу беспилотник атаковал многоэтажный дом в Твери. Повреждены квартиры и машины. Ранения получили шесть взрослых и один ребенок. В больницах находятся трое взрослых и ребенок, остальные от госпитализации отказались.

На видео показано, что люди все в крови и раздеты. На пол в подъезде также натекла кровь.

Соседи оказали пострадавшим первую помощь до приезда врачей. Они помогли раненым умыться, вынесли воду и верхнюю одежду.

