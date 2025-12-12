22 человека разместили в ПВР и обеспечили едой в Твери после атаки БПЛА

Специалисты ликвидируют последствия падения обломков беспилотника на многоэтажный жилой дом по улице Оснабрюкской в Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев провел оперативное совещание. Он поручил быстро закончить обследование поврежденного дома, по результатам заключения будет принято решение о возможности возвращения жителей в квартиры или предоставления людям временного жилья.

В пункте временного размещения в школе после атаки дрона находятся 22 человека, в том числе пять детей. Жители обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.

По поручению Королева на горячую линию регионального главка МЧС РФ — 8 (4822) 39-09-82 — по любым вопросам принимаются звонки от жителей дома. Перед профильными областными министерствами и. о. губернатора поставил задачу держать на личном контроле все обращения жителей.

Сейчас в больницах находится трое взрослых и один ребенок. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь. Угрозы жизням пострадавших нет. Остальные жители получили первую медпомощь и от госпитализации отказались.

В ночь на пятницу беспилотник атаковал многоэтажный дом в Твери. Повреждены квартиры и машины. Ранения получили шесть взрослых и один ребенок.

