Число пострадавших в Твери после удара дрона по возросло до семи человек
Шестеро взрослых и ребенок пострадали при атаке дрона на Тверь
Число пострадавших в результате атаки беспилотника на жилой дом в Твери возросло до семи человек.
По последним данным врио губернатора Тверской области Виталия Королева, ранения получили шесть взрослых и один ребенок. Все они были доставлены в медицинские учреждения.
Беспилотник, по предварительной информации, врезался в первые этажи многоэтажного жилого дома. На месте происшествия была организована эвакуация жильцов, к работе приступили все экстренные службы.
Ранее сообщалось о нескольких взрывах в разных частях города и возгорании в районе торгового центра.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.