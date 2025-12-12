Число пострадавших в Твери после удара дрона по возросло до семи человек

сегодня в 05:17

Шестеро взрослых и ребенок пострадали при атаке дрона на Тверь

Число пострадавших в результате атаки беспилотника на жилой дом в Твери возросло до семи человек.

По последним данным врио губернатора Тверской области Виталия Королева, ранения получили шесть взрослых и один ребенок. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

Беспилотник, по предварительной информации, врезался в первые этажи многоэтажного жилого дома. На месте происшествия была организована эвакуация жильцов, к работе приступили все экстренные службы.

Ранее сообщалось о нескольких взрывах в разных частях города и возгорании в районе торгового центра.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.