Беспилотник атаковал многоэтажный дом в Твери

В результате атаки беспилотников в Твери произошло несколько взрывов, один дрон попал в жилой многоэтажный дом, сообщает Shot .

По сообщениям местных жителей, на западе города был слышен мощный хлопок, после чего один из БПЛА ВСУ врезался в первые этажи многоэтажного здания.

По предварительным данным, повреждены минимум четыре квартиры, а осколками побиты припаркованные рядом автомобили. Также сообщается о втором взрыве и пожаре в районе торгового центра на юге Твери. К местам происшествий выехали экстренные службы.

Официальной информации о возможных пострадавших и точном количестве взрывов пока не поступало.

