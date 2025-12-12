Беспилотник атаковал многоэтажный дом в Твери
Дрон ВСУ врезался в первые этажи жилого дома в Твери
В результате атаки беспилотников в Твери произошло несколько взрывов, один дрон попал в жилой многоэтажный дом, сообщает Shot.
По сообщениям местных жителей, на западе города был слышен мощный хлопок, после чего один из БПЛА ВСУ врезался в первые этажи многоэтажного здания.
По предварительным данным, повреждены минимум четыре квартиры, а осколками побиты припаркованные рядом автомобили. Также сообщается о втором взрыве и пожаре в районе торгового центра на юге Твери. К местам происшествий выехали экстренные службы.
Официальной информации о возможных пострадавших и точном количестве взрывов пока не поступало.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.