В Климовске оцепили жилой дом после атаки беспилотника ВСУ

В Климовске Московской области оцепили жилой дом после атаки вражеского беспилотника. Последствия атаки не уточняются, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных кадрах видно, что в одной из квартир выбиты стекла. Территорию оцепили красно-белой лентой.

Ранее Минобороны России заявило, что над территорией Московской области уничтожили 91 дрон противника за прошлую ночь. СК РФ завел дело о теракте.

Глава региона Андрей Воробьев посетил больницу в Домодедове. Он также сообщил о смерти 50-летнего мужчины.

«Соболезнования родным и близким», — написал Воробьев.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что в результате массированной атаки вражеских беспилотников на Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей.