В Кашире прошла церемония вручения государственных наград родственникам погибших участников СВО

25 февраля глава городского округа Кашира Роман Пичугин принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград родственникам погибших участников специальной военной операции на Аллее Славы. Это событие стало важным напоминанием о мужестве и самопожертвовании тех, кто ценой своей жизни защищал Родину, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На церемонии были переданы ордена Мужества, медали «За отвагу» и медали «За храбрость» — эти награды получили самые близкие люди погибших Героев. Это не просто награды и знаки отличия, а особый символ признания их мужества, беспримерной стойкости и невероятной силы духа. Каждая из них — это знак благодарности государства, память о тех, кто ушел навсегда, и напоминание о великом подвиге.

За каждым именем, увековеченным на Аллее Славы, стоит история мужества, верности воинскому долгу и ответственности перед Родиной — день за днем, независимо от обстоятельств, до последнего вздоха. Их подвиг навсегда останется в сердцах горожан и будет служить примером для будущих поколений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.