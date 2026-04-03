В Богородском округе проводили спасателей МЧС в командировку в ЛНР

Торжественные проводы личного состава Ногинского спасательного центра МЧС России прошли 3 апреля в Богородском округе. Семь военнослужащих отправились в Луганскую Народную Республику для проведения технической разведки и разминирования территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты направятся в Луганскую область для выполнения боевых задач. На освобожденных территориях остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов, мин и других взрывоопасных предметов. Они представляют угрозу для мирных жителей и осложняют восстановительные работы.

В составе группы — семь военнослужащих и четыре единицы техники. Сначала им предстоит провести техническую разведку местности, после чего начнутся поиск и уничтожение опасных предметов. За плечами саперов — не одна боевая командировка.

«Ребята, прошу вас не выполнять задачу „любой ценой“. Всегда грамотно, четко и уверенно работайте на территории и следите за личным составом!» — подчеркнул начальник Ногинского спасательного центра МЧС России генерал-майор Евгений Гаврилюк.

Глава Богородского округа отметил, что после боев главной угрозой остаются скрытые взрывоопасные предметы.

«Действуйте хладнокровно, строго по алгоритмам. Помните, что дома вас ждут. Ваша главная победа — вернуться домой с честью выполнившими долг, без потерь в своих рядах!» — отметил он.

От жителей округа, администрации и окружного совета депутатов спасателям передали беспилотник для проведения разведки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.