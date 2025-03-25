Украинские дроны снова атаковали храм в Белгородской области

Беспилотники ВСУ ударили по четырем населенным пунктам Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о прилете украинского дрона в том числе по храму.

Это произошло в селе Казинка в Валуйском округе. Населенный пункт атаковали два беспилотника. Один из них повредил трактор, а другой — купол храма Казанской иконы Божией Матери.

Шебекино атаковали три украинских дрона. В результате пострадали шесть автомобилей на одном предприятии. Также в административном здании посечено остекление. На другом предприятии пробита кровля, посечен фасад и выбиты окна.

В селе Тишанка Волоконовского района украинский БПЛА сбросил взрывные устройства на три частных домовладения. В них повреждены фасады и крыши, а также выбиты окна. Помимо этого, сгорела надворная постройка.

Дрон сдетонировал около машины скорой помощи в селе Бессоновка в Белгородском районе. В результате у авто пробит кузов.

Ранее украинский беспилотник попал по храму в селе Ясные Зори Белгородского района. Был поврежден купол.