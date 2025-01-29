Учительницу из Горловки приговорили к 11 годам тюрьмы за работу на СБУ

Верховный суд Донецкой Народной Републики (ДНР) приговорил 40-летнюю жительницу Горловки к 11 годам колонии за сбор данных о российских военных для Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает ТАСС .

С февраля по июнь 2023 года учитель русского языка и литературы в одной из городских школ собирала информацию о количестве и месте расположения российских бойцов, которые находились на лечении в военном госпитале.

Собранные данные женщина передавала украинской разведки с помощью мессенджера. Данные могли быть использованы противником для нанесения ударов по местам расположения российских военных.

Суд признал жительницу Горловки виновной по статье статье 276 УК РФ (шпионаж) и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Краснодаре силовики задержали командира воздушного судна гражданской авиации, которого подозревают в госизмене. Пилот связался с волонтерами, которые собирали помощь для ВСУ.