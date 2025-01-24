Пилот гражданского самолета задержан в Краснодаре по подозрению в госизмене

В Краснодаре задержали командира воздушного судна по подозрению в госизмене

Силовики задержали в Краснодаре командира воздушного судна гражданской авиации. Его подозревают в государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.

В финансировании ВСУ подозревают пилота, гражданина России 1968 года рождения. Следователи установили, что он связался с волонтерами, которые собирали помощь для украинской армии.

Согласно данным спецслужб, пилот следовал инструкциям, которые ему давали сборщики средств. Таким образом он обменял рубли на криптовалюту и перевел ее на счет, который ему дали. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее Московский городской суд приговорил гражданина РФ к 17 годам колонии строгого режима за госизмену. Жителя столицы арестовали 29 января прошлого года по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством. Он являлся сотрудником IT-сферы.