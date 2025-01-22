Россиянина приговорили к 17 годам лишения свободы за госизмену

Московский городской суд приговорил гражданина РФ Дмитрия Ш. к 17 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Фигурант признан виновным по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена). Другие подробности обвинения не раскрываются, так как судебное заседание состоялось под грифом «Секретно».

Суд назначил мужчине наказание в виде тюремного заключения на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом и последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Жителя столицы арестовали 29 января прошлого года по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством. Он являлся сотрудником IT-сферы.

Ранее сотрудники ФСБ России задержала гражданина РФ, которого подозревают в государственной измене. Мужчина контактировал с украинской разведкой.