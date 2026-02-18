Тепловизоры и другое оборудование передали бойцу на передовую из Власихи

Кадровый офицер-ракетчик Василий, хотя и уволенный в запас, не смог остаться в стороне. На передовой сражались его друзья и близкие. Он быстро и обдуманно решил стать добровольцем.

Василий, участник специальной военной операции под позывным «Барс», уже не первый год на передовой. Сначала он служил в добровольческом формировании, а затем заключил контракт с Министерством обороны РФ и отвечает за боевую подготовку в части. Дважды был серьёзно ранен и лечился в госпиталях. За героизм и самоотверженность награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Сейчас он вернулся на боевые позиции, а в сентябре начнёт обучение в Военной академии.

Глава округа Герман Потапчук и депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков встретились с Василием. Они передали ему тепловизионные прицелы и тёплую одежду.

Дмитрий Голубков подчеркнул, что поддержка защитников Отечества — ключевая задача Народной программы Единой России. Более 90 жителей Власихи сейчас выполняют боевые задачи на передовой. В тылу делают всё возможное, чтобы облегчить службу и быт бойцов, помочь приблизить Победу и поддержать их семьи.

Василий поблагодарил волонтёров за помощь, которую они оказывают бойцам на передовой. Особенно он отметил женщин из центра плетения маскировочных сетей «Варварушки». Сети всегда очень нужны на фронте. Они защищают бойцов и спасают им жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.