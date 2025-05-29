Стекла на полу, дети перепугались: москвичи рассказали о ночной атаке дрона

Жильцы квартиры на проспекте Вернадского в Москве рассказали, что происходило в первые секунды после атаки украинского беспилотника. Дрон попал в перекрытия между этажами в ночь на 29 мая, сообщает SHOT .

Ольга и Михаил, а также их дети спали, когда произошел удар. Он был такой силы, что жильцы тут же проснулись. Затем они увидели дым и разбитые стекла. Осколки лежали во всех комнатах.

Сильнее всего из-за атаки перепугались дети. Глава семейства проверил квартиру на наличие возгораний. К счастью, их не оказалось.

Всего, по словам Михаила, было повреждено 14 окон. Через несколько часов после удара в поврежденную квартиру прибыл председатель ТСЖ. А спустя еще время сюда приехали рабочие. Они устраняют последствия атаки БПЛА.

Предварительно, никто из членов семьи, чья квартира оказалась атакована БПЛА, не пострадал. Их соседи также не получили травм. Сумма ущерба пока что не раскрывается. Ранее появилось видео из поврежденной квартиры.

В результате атаки БПЛА минувшей ночью был поврежден дом на проспекте Вернадского. Там разрушен фасад на нескольких этажах.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, всего было уничтожено 3 беспилотника, летевших на столицу.