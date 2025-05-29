Появилось видео из поврежденной беспилотником квартиры на юго-западе Москвы

На кадрах видно, что разрушения внушительные — повылетали все стекла из панорамных окон, жилье усыпано осколками. При этом в квартире уже начался ремонт, с самого утра там трудятся рабочие.

Как рассказала хозяйка недвижимости, в результате произошедшего чудом никто не пострадал. Ее и сына от травм спасла толстая штора. В момент атаки они спали на кровати прямо у окна.

Она также отметила оперативность реагирования всех служб — те приехали мгновенно. Квартиру на наличие повреждений стали осматривать прямо ночью представители ЖКХ, департамента капремонта, префектуры и глава управы района.

Минувшей ночью киевский режим вновь попытался атаковать Москву беспилотниками. Были сбиты 3 дрона.