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Средства ПВО подавили 3 БПЛА ВСУ за 10 минут в Ленинградской области

С 08:00 до 08:10 3 августа российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники были самолетного типа. Их подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил в своем официальном Telegram-канале, что разрушений нет. Никто не пострадал.

Утром 3 августа жителей Ленинградской области уведомили об опасности БПЛА ВСУ. В зоне риска оказались запад, юг и восток региона.

На фоне беспилотной опасности петербургский аэропорт Пулково ввел ограничения на прием и отправку региона. Они длились примерно 40 минут. Были задержаны и отменены некоторые рейсы.