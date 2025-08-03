Росавиация разрешила петербургскому аэропорту Пулково возобновить работу

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Утром 3 июля аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге примерно на 40 минут приостанавливал работу из-за воздушной угрозы. В Росавиации сообщили, что на данный момент работа воздушной гавани возобновлена.

«Возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Во время действия ограничений в петербургском аэропорту не могли приземляться самолеты. По данным Mash на Мойке, шесть самолетов ушли на запасные аэродромы.

В настоящий момент задержаны и отменены около 40 рейсов.

Ранее сообщалось, что утром 3 июля жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга предупредили о воздушной опасности, связанной с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.