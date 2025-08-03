Жителей Ленинградской области уведомили об опасности беспилотников ВСУ

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В ряде районов Ленинградской области объявили опасность БПЛА ВСУ. Скорость мобильного интернета могут понизить, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Опасность беспилотников объявлена на западе, востоке и юге Ленинградской области.

Ночью российские средства ПВО сбили 93 украинских БПЛА. Они были самолетного типа.

Ранее в Ленобласти в пожаре, начавшемся из-за обломков сбитого беспилотника ВСУ, погиб мужчина. Еще три человека обратились за помощью врачей.