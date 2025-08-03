Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил работу из-за атаки БПЛА ВСУ

Ограничения на прием и отправку рейсов ввели в петербургском аэропорту Пулково. Они временные, сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Официальная причина такой меры не называется.

При этом с утра 3 августа жителей Ленинградской области уведомили об опасности БПЛА. Скорость мобильного интернета в регионе пообещали временно снизить. Беспилотники ВСУ могут появиться на западе, востоке и юге Ленинградской области.