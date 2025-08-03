Петербургский аэропорт Пулково временно приостановил работу из-за атаки БПЛА ВСУ
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Ограничения на прием и отправку рейсов ввели в петербургском аэропорту Пулково. Они временные, сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Официальная причина такой меры не называется.
При этом с утра 3 августа жителей Ленинградской области уведомили об опасности БПЛА. Скорость мобильного интернета в регионе пообещали временно снизить. Беспилотники ВСУ могут появиться на западе, востоке и юге Ленинградской области.