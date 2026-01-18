Системы ПВО отразили 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили масштабную атаку беспилотников украинского производства в течение дня. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские территории в период с 08:00 до 19:00 по московскому времени, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Дежурные расчеты ПВО зафиксировали и ликвидировали в общей сложности 17 летательных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были обнаружены над четырьмя приграничными регионами России.

Основной удар пришелся на Белгородскую область, где было сбито 13 беспилотников. Еще два дрона уничтожены в небе над Орловской областью.

По одному украинскому БПЛА перехватили средства ПВО в Курской и Брянской областях. Все воздушные цели были нейтрализованы штатными силами противовоздушной обороны. На момент публикации заметки информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

