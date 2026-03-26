Силы ПВО сбили еще 6 беспилотников, летевших на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) засекли и уничтожили еще шесть вражеских дронов, летевших в направлении столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX.

Накануне в районе полуночи на подлете к Москве были сбиты 29 беспилотников. В результате падения обломков есть пострадавший. Всего за прошедшую ночь и утро на подлете к столице было сбито еще 14 БПЛА.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 125 украинских дронов.

