Человек пострадал при возникшем из-за беспилотника пожаре в Московском регионе Спецоперация 26 марта 2026 00:33

Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Из-за падения обломков пострадал человек, сообщил мэр Сергей Собянин.