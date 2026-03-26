Человек пострадал при возникшем из-за беспилотника пожаре в Московском регионе
Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Из-за падения обломков пострадал человек, сообщил мэр Сергей Собянин.
Обломки сбитого дрона упали в районе села Кленово. Из-за этого в частном доме вспыхнул пожар и пострадал один человек.
«На месте работают городские экстренные службы», — отметил Собянин в мессенджере MAX.
На данный момент пострадавшему оказывают необходимую медпомощь.
Ранее силы ПВО уничтожили 28 беспилотников, летевших на столицу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.