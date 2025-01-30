Швеция выделила Украине рекордный пакет военной помощи

Швеция предоставляет Украине новый пакет военной помощи на 13,5 млрд шведских крон (1,23 млрд долларов), ставший крупнейшей мерой поддержки Киева со стороны Стокгольма. Это 18-й пакет помощи от этой скандинавской страны, сообщает агентство Reuters .

Шведский министр обороны Пал Йонсон в ходе пресс-конференции заявил, что правительство обсуждает военную поставку с поставщиками внутри страны и за ее пределами. Власти хотят передать Украине оружие, в котором она нуждается больше всего, такое как беспилотники и артиллерия, добавил Йонсон.

Ранее Финляндия произвела для Украины новый дрон-камикадзе, начиненный стальными и вольфрамовыми шариками. Беспилотник, названный Steel Eagle ER, может взрываться над целью.

До этого на Украине отреагировали на решение президента США Дональда Трампа о заморозке иностранной помощи для Киева.