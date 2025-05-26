Сбит очередной беспилотник ВСУ, летевший на Москву

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Система ПВО уничтожила еще один беспилотник украинской армии, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

До этого Собянин сообщал о сбитии четырех вражеских дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее жители Подмосковья рассказали о ликвидации беспилотников над регионом. Один дрон заметили над поселком Барыбино в Домодедове.

Кроме того, о взрывах рассказали жители Подольска и Бронниц, где осколками повреждено пять автомобилей.