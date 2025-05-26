Осколки беспилотника повредили 5 машин в Бронницах

Осколками от рухнувшего БПЛА повреждено пять автомобилей.

Ранее жители Бронниц рассказали о серии взрывов, которые были слышны над городом. Там работала система ПВО.

Днем в понедельник ПВО отразила очередную атаку беспилотников на мегаполис.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.