Осколки беспилотника повредили 5 машин в Бронницах
Над городским округом Бронницы был сбит один беспилотник, сообщает пресс-служба администрации населенного пункта.
Осколками от рухнувшего БПЛА повреждено пять автомобилей.
Ранее жители Бронниц рассказали о серии взрывов, которые были слышны над городом. Там работала система ПВО.
Днем в понедельник ПВО отразила очередную атаку беспилотников на мегаполис.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.
«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.