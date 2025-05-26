Дым в небе: появилось видео со сбитым дроном в Подмосковье

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Видео со сбитым в Подмосковье беспилотником появилось в Сети

Жители Подмосковья рассказали о пролетающем в небе беспилотнике, они сняли видео про сбитый БПЛА, сообщает «Осторожно, Москва» .

Дрон заметили над поселком Барыбино в Домодедове. В видеоролике виден только черный дым в небе.

Кроме того, о взрывах рассказали жители Подольска и Бронниц.

По информации Минобороны РФ, ранее днем 26 мая российские средства ПВО уничтожили семь украинских дронов. Один из них — над Московским регионом.