Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника над Московским регионом

26 мая российские средства ПВО уничтожили семь украинских дронов. Один из них сбили над территорией Московского региона, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские БПЛА были ликвидированы в период с 11:00 до 12:30 по московскому времени. По три дрона сбили над территориями Орловской и Тульской областей.

Еще один бесплиотник был уничтожен в небе над Московским регионов. Все ликвидированные БПЛА были самолетного типа.

26 мая дрон ликвидировали в Бронницах. Был опубликован снимок предполагаемого уничтожения БПЛА.