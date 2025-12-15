Сбит еще один летевший на Москву вражеский беспилотник
В понедельник утром дежурные средства противовоздушной обороны засекли и уничтожили шестой вражеский беспилотник, который летел на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Ранее Власти Москвы сообщали, что утром перехватили четыре беспилотника, пытавшихся атаковать мегаполис. Позднее был сбит пятый вражеский БПЛА.
Из-за атаки дронов в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
