сегодня в 10:13

Перехвачен пятый беспилотник ВСУ, летевший на столицу

Утром в понедельник уничтожили еще один беспилотник, который пытался атаковать столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте, где упал перехваченный дрон, уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин говорил, что утром перехватили четыре беспилотника, пытавшихся атаковать мегаполис.

Кроме того, пресс-служба Минобороны отметила, что 130 беспилотников ВСУ ликвидировали над регионами страны минувшей ночью. Из них 25 БПЛА— над Московским регионом, в том числе 15 летевших на Москву.

