Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву
Фото - © РИА Новости
Очередной беспилотник, летевший на Москву, уничтожен с помощью дежурных систем ПВО Минобороны РФ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Звуки взрывов слышали в том числе и над территорией Сергиева Посада. По предварительным данным, над городом работала система ПВО.
Прошлой ночью над российскими регионами были перехвачены 69 дронов ВСУ. Их сбили с полуночи до 07:00 дежурными средствами ПВО.
