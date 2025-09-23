сегодня в 12:13

Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Очередной беспилотник, летевший на Москву, уничтожен с помощью дежурных систем ПВО Минобороны РФ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Звуки взрывов слышали в том числе и над территорией Сергиева Посада. По предварительным данным, над городом работала система ПВО.

Прошлой ночью над российскими регионами были перехвачены 69 дронов ВСУ. Их сбили с полуночи до 07:00 дежурными средствами ПВО.

