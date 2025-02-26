Российский «Бук-М3» уничтожил снаряды HIMARS на красноармейском направлении

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ЗРК принадлежит бойцам группировки «Центр». Расчеты работают круглосуточно, неся боевое дежурство.

На публикуемых кадрах запечатлен пуск зенитной управляемой ракеты, которая поразила снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении.

Благодаря «Бук-М3» были ликвидированы сотни аэродинамических целей. В их числе — снаряды РСЗО HIMARS, ракеты Storm Shadow и ATACMS.

Ранее ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29. Это удалось сделать с помощью средств ПВО.