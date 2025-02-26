Российский «Бук-М3» уничтожил снаряды HIMARS на красноармейском направлении
Российские военнослужащие расчета ЗРК «Бук-М3» сбили реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении. Кадры публикует пресс-служба Минобороны РФ.
ЗРК принадлежит бойцам группировки «Центр». Расчеты работают круглосуточно, неся боевое дежурство.
На публикуемых кадрах запечатлен пуск зенитной управляемой ракеты, которая поразила снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении.
Благодаря «Бук-М3» были ликвидированы сотни аэродинамических целей. В их числе — снаряды РСЗО HIMARS, ракеты Storm Shadow и ATACMS.
Ранее ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-29. Это удалось сделать с помощью средств ПВО.