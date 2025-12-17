Российский боец рассказал о важной работе «Орланов» в зоне соприкосновения с ВСУ

Гвардии ефрейтор Виталий Андропов рассказал, как командует сложным беспилотным аппаратом «Орлан-10». Эффективность артиллерийского огня, оперативная разведка территории, быстрота маневров и защита штурмовых групп напрямую зависят от его действий в бою, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

«В мои обязанности входит обнаружение вражеской техники. То есть определить направление движения и сообщить точки, по которым она движется, чтобы наши ребята успели поднять „птиц“ (беспилотники — ред.) и отработать», — рассказал Андропов.

По словам гвардии ефрейтора, вся работа происходит в специально созданном для этих целей программном обеспечении, которое позволяет управлять камерой.

«Я считаю, что наша работа очень важна, потому что в ближнем радиусе действия работают „Мавики“ (компактный квадрокоптер — ред.), у них нет возможности на дальних подступах всю эту технику обнаруживать. Так как наши „птицы“ летают порядка 10-12 часов, мы можем перекрывать работу и залетать на более дальние расстояния», — добавил боец СВО.

В зоне соприкосновения с противником работают в том числе такие же отважные военные, как Андропов, заключившие контракт в Подмосковье. Узнать подробности, как к ним присоединиться, можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

О пункте отбора бойцов в Балашихе

В настоящее время в подмосковном Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 работает единый центр отбора бойцов на службу по контракту, где будущим военным предоставляют комплексный пакет услуг. Кандидатов на время прохождения медкомиссии, оформления всех документов и прохождения курсов первой боевой подготовки размещают в комфортном жилье, а также обеспечивают трехразовым сбалансированным питанием.

Обратиться в центр могут как жители Московского региона, так и граждане из любых других российских регионов. Компетентные специалисты помогут разобраться со всеми нюансами для подписания контракта с Минобороны РФ в кратчайшие сроки.

О деньгах

При подписании контракта на воинскую службу в Подмосковье военные получают единовременную выплату в 3 млн рублей, которая является дополнительной поддержкой к ежемесячной высокой зарплате.

Минимальная зарплата рядового стрелка начинается от 204 тыс. рублей. И эта сумма может быть не финальной. При расчете зарплаты учитываются в том числе род выполненных задач конкретным бойцом, а также есть ли боевые награды. Чем выше звание, тем больше выплаты.

Как подписать контракт

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в маленьких группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.