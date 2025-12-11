Российские войска взяли под контроль Лиман Харьковской области
Фото - © РИА Новости
Населенный пункт Лиман Харьковской области перешел под контроль российской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Лиман был освобожден от ВСУ бойцами подразделений группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий.
Также на харьковском направлении российские военные нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Вильча и Волчанские Хутора. ВСУ потеряли до 145 солдат.
ВС РФ продолжают достигать поставленных задач в зоне СВО.
Ранее российские военные освободили населенный пункт Северск в Донецкой Народной Республике. Сейчас в границах города ведется работа по обезвреживанию заминированных помещений и зачистка подвалов от остатков противника.
