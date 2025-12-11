сегодня в 12:38

Лиман был освобожден от ВСУ бойцами подразделений группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий.

Также на харьковском направлении российские военные нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Вильча и Волчанские Хутора. ВСУ потеряли до 145 солдат.

ВС РФ продолжают достигать поставленных задач в зоне СВО.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Северск в Донецкой Народной Республике. Сейчас в границах города ведется работа по обезвреживанию заминированных помещений и зачистка подвалов от остатков противника.

