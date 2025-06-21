Марочко: российские военные ведут бои в 10 поселениях под Сумами

На Сумском направлении продолжаются активные боевые действия, где российские подразделения демонстрируют заметное продвижение, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Бои идут в районе десяти населённых пунктов, при этом за последнюю неделю достигнуты значительные тактические успехи.

На отдельных участках, особенно в районе Юнаковки, украинские формирования оказались в сложном положении. По словам Марочко, непосредственно находящихся на передовой, ВСУ предпринимают ожесточённые, но плохо скоординированные контратаки, пытаясь любой ценой вернуть утраченные позиции.

Ранее стало известно об освобождении Новониколаевки в ДНР.