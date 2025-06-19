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Вооруженные силы России освободили от ВСУ Новониколаевку в ДНР

Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что подразделения «Центральной» группировки войск продвинулись вглубь обороны противника и взяли под контроль населенный пункт.

Ранее российские войска освободили от украинских подразделений Новониколаевку в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области.

Вооруженные силы РФ продолжают наступление в рамках специальной военной операции.