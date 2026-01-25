Несколько офицеров Вооруженных сил Украины, в том числе из состава спецподразделения Национальной гвардии «Омега», были ликвидированы в Донецкой Народной Республике и на территории Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Согласно предоставленной информации, на территории ДНР были уничтожены командир группы специального назначения «Омега» лейтенант Константин Суходольский (позывной «Сухой») и начальник связи центра спецназначения «Омега» младший лейтенант Андрей Марков (позывной «Маркиз»). Отмечается, что Марков был «активистом „майдана“ и ярым сторонником бандеровской идеологии».

В Харьковской области, по данным собеседника агентства, ликвидированы начальник второй погранзаставы лейтенант Владислав Мисько (воевал на Донбассе с 2019 года) и лейтенант Иван Петрик. Также в ДНР уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк.

Ранее сообщало о переброске украинских спецподразделений в Харьковскую область.

