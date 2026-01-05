сегодня в 11:28

Спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины «Центр Тимура», задействованное в штурмовых операциях на волчанском направлении, выводят с линии боевого соприкосновения для восполнения потерь, сообщает РИА Новости .

«Командование ВСУ выводит с волчанского направления подразделение ГУР „Центр Тимура“ на восполнение потерь, оно зачастую использовалось как штурмовая пехота», — заявили в российских силовых структурах.

Ранее бойцы группировки «Север» ликвидировали подразделение ВСУ, состоящее из колумбийских наемников, под Волчанском в Харьковской области во время освобождения города.

Примечательно, что иностранных наемников похоронили в Киеве, так как Колумбия отказалась забирать тела солдат на родину.

