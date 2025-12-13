Подразделение, состоящие из колумбийских наемников, было ликвидировано солдатами группировки «Север» под Волчанском в Харьковской области во время освобождения города. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах РФ.

В Волчанске российские солдаты обнаружили наемников из других стран Латинской Америки. Их трупы планируют похоронить после того, как проведут опознание.

12 декабря в Киеве провели похороны двух колумбийских наемников. У них были позывные Тайсон и Авантуреро.

При этом из Колумбии забирать их трупы не захотели. Причина в том, что на родине у убитых, предположительно, нет родственников.

