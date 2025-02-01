В районе Купянска украинские войска предприняли меры по усилению обороны после того, как российские силы заняли поселок Двуречная. К Богуславу были передислоцированы тыловые части, включая 3-ю отдельную танковую бригаду ВСУ, которые готовились к контрнаступлению, но его сорвали, сообщает SHOT .

Российская разведка обнаружила три резервных подразделения противника, по которым нанесла удар тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». Этот момент попал на видео. В результате операции на Богуславском направлении была сорвана попытка контрнаступления украинских сил.

Итогом боевых действий стало уничтожение трех танков противника, двух минометных расчетов и около 50 военнослужащих ВСУ, пытавшихся удержать позиции в районе Купянска.

Капитан Богдан Горбулько, возглавлявший роту огневой поддержки противника, был ликвидирован вместе с другими вражескими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили от присутствия ВСУ поселок Двуречная в Харьковской области, а через некоторое время заметили, что противник стягивает свои силы в его окрестностях.