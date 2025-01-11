Российская ПВО уничтожила 85 вражеских беспилотников за ночь

31 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, над территорией Краснодарского края и Воронежской области сбили по 16 беспилотников. 14 дронов уничтожили над акваторией Азовского моря, четыре — в Белгородской области. Два беспилотника перехватили в Тамбовской области, по одному сбили в Крыму и Курской области.

Пострадавшие есть при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Котовск Тамбовской области. В результате ЧП разнесло балкон квартиры на пятом этаже. Обломки, оконные рамы и стекла посыпались вниз.

Всего пострадали два дома, известно о трех раненых. Людей вывели из поврежденных строений. Места происшествий оцеплены.