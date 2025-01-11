Shot: трое человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Котовск
Трое человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Котовск Тамбовской области
Трое человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Котовск Тамбовской области, повреждены два дома, сообщает Telegram-канал Shot.
«Два жилых дома пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Котовск. Пострадали минимум 3 человека — двое мужчин и женщина», — сказано в сообщении.
Людей вывели из поврежденных строений. места происшествий оцеплены.
В ночь на субботу ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на несколько регионов России.