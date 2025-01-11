Shot: трое человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Котовск

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Трое человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Котовск Тамбовской области

Трое человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Котовск Тамбовской области, повреждены два дома, сообщает Telegram-канал Shot .

«Два жилых дома пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Котовск. Пострадали минимум 3 человека — двое мужчин и женщина», — сказано в сообщении.

Людей вывели из поврежденных строений. места происшествий оцеплены.

В ночь на субботу ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на несколько регионов России.