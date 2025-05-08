Россия 3 раза за неделю наносила удары по Украине новым реактивным дроном
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Россия три раза за неделю наносила удары по объектам на территории Украины новым реактивным дроном РОВ. Об этом сообщает в своем Telegram-канале украинский военный обозреватель Александр Коваленко*.
Российские войска активно испытывают новый реактивный дрон РОВ. На первой неделе мая его использовали три раза, уверяет Коваленко*.
Новый беспилотник, как утверждает украинский военный обозреватель, реактивный и самолетного типа.
Минобороны РФ информацию об использовании такого дрона не подтверждало.
Ранее первый зампред Военно-промышленной Комиссии ВС РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на полигоне испытали реактивные снаряды повышенной помехозащищенности. Также ему показали артиллерийские, беспилотные боеприпасы.
*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.