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Россия 3 раза за неделю наносила удары по Украине новым реактивным дроном

Россия три раза за неделю наносила удары по объектам на территории Украины новым реактивным дроном РОВ. Об этом сообщает в своем Telegram-канале украинский военный обозреватель Александр Коваленко*.

Российские войска активно испытывают новый реактивный дрон РОВ. На первой неделе мая его использовали три раза, уверяет Коваленко*.

Новый беспилотник, как утверждает украинский военный обозреватель, реактивный и самолетного типа.

Минобороны РФ информацию об использовании такого дрона не подтверждало.

Ранее первый зампред Военно-промышленной Комиссии ВС РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на полигоне испытали реактивные снаряды повышенной помехозащищенности. Также ему показали артиллерийские, беспилотные боеприпасы.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.