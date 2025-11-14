Reuters: из порта Новороссийска приостановлен экспорт нефти

Из-за ночной атаки беспилотников был приостановлен экспорт нефти из порта Новороссийска. Также приостановлены поставки черного золота в направлении порта, сообщает агентство Reuters.

Согласно данным регионального Оперштаба, в результате атаки вражеских дронов повреждения получило гражданское судно в порту, пострадали 3 члена экипажа. Также обломки БПЛА повредили резервуарный парк, причал «Черномортранснефти» и контейнерный терминал Новороссийского транспортно-экспедиционного предприятия.

Кроме того, произошло возгорание на перевалочном нефтеналивном комплексе «Шесхарис», который используется для приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов. В результате ЧП пострадавших нет.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе введен режим ЧС из-за массовой атаки вражеских дронов. По его словам, сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. По данным Минобороны, прошедшей ночью силы ПВО сбили 66 БПЛА над Краснодарским краем и 59 — над Черным морем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.