В Новороссийске ввели режим ЧС после атак беспилотников

Он добавил, что осмотрел поврежденные дронами территории и дома. БПЛА попали в четыре многоквартирных и два частных дома. Один человек пострадал Его госпитализировали, медики проводят обследования. Больше всего пострадал многоквартирный дом по улице Губернского. Всем пострадавшим власти окажут необходимую помощь.

«Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб», — написал Кравченко в своем Telegram-канале.

По словам главы города, специалисты обследуют места происшествия. После составления документов сотрудники администрации начнут поквартирные обходы жилых помещений для составления плана аварийно-восстановительных работ. На базе школы № 29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения.

Кравченко уточнил, что нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки упавшего дрона повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис», одно из гражданских судов в порту. Предварительно, пострадали три человека из экипажа корабля.

