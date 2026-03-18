Расчеты БПЛА центра «Рубикон» поразили дроны и машины ВСУ

Также с их помощью ликвидированы укрытия личного состава противника, беспилотники.

На видео, снятом дронами «Рубикона», показано, как уничтожаются цели, среди которых пункты временной дислокации, пикапы, БПЛА «Баба Яга» и многие другие.

Участниками спецоперации становятся граждане с активной жизненной позицией. Настоящий патриот –тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты России.

Такие люди понимают, что Родина нуждается в них. Они в критический для страны момент сделают все, чтобы защитить свою семью, близких, родных и Отечество. Они идут защищать интересы РФ, не ставя в ответ никаких условий.

О центре в Балашихе

В Балашихе для облегчения контрактного найма организован единый отборочный пункт, который располагается на Восточном шоссе во владении 2. Данный современный центр обладает всей требуемой инфраструктурой: учебно-тренировочными объектами, спортивными зонами, залом для занятий с тренажерами и аудиториями для обучения. Подобная система, консолидирующая все стадии оформления на службу в едином комплексе, дает возможность существенно сократить временные затраты и ресурсы.

«Здесь можно получить консультацию юриста, нотариуса или представителей банков, пройти медицинские обследования, подготовительные курсы и получить экипировку. Это обеспечивает организованный и эффективный процесс, повышая качество подготовки будущих бойцов», — подчеркнул депутат.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.