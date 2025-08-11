сегодня в 14:03

ПВО за несколько часов уничтожила 20 вражеских БПЛА в небе над Россией

С 07:20 до 13:00 российская система ПВО перехватила и уничтожила в небе над страной 20 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вражеские дроны уничтожили над территорией Брянской и Калужской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.

Утром 11 августа было уничтожено семь БПЛА украинской армии, которые летели в сторону Москвы. Их обломки упали на землю. На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб столицы.

За ночь над российскими регионами уничтожили 32 беспилотника. Все они были самолетного типа.

О звуках взрывов сообщали и жители подмосковного Подольска. По предварительной информации, работала система ПВО.