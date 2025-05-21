Пункт сбора гуманитарной помощи «Добрыня» открылся в Богородском округе

В Богородском округе открылось еще одно помещение для сбора гуманитарной помощи. Пункт благотворительного фонда «Добрыня» распахнул свои двери для активных и неравнодушных жителей в Ногинске, на ул. Ремесленной, 1. Здесь не только занимаются сбором гумпомощи, но и плетут маскировочные сети. Также на базе пункта функционирует инклюзивная мастерская «Сундук Ногинск». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Пункт оборудован всем необходимым для эффективной работы волонтеров, включая рабочие места, материалы для плетения и места хранения собранных вещей. Каждый житель Богородского округа может внести свою лепту в общее дело победы.

Руководитель Юлия Гурова рассказала о том, как велась подготовительная работа. В частности, специалистами из соседнего Монино была оказана помощь в создании специального аппарата для плетения сетей. Теперь процесс стал автоматизированным, что позволяет экономить время. Мастериц обучили правильной технике плетения. Уже поступило несколько заявок, в том числе из ЛНР и Херсонской области, на изготовление сетей.

«Помогать нашим бойцам мы начали с самого начала специальной военной операции. Можно сказать, что это личная история нашей семьи, поскольку муж моей родной сестры находится в зоне СВО с самого начала. За это время к нам примкнуло очень много людей, искренне желающих помочь», — рассказала Юлия Викторовна.

Объединившись, участники начали возить гуманитарную помощь бойцам. Позже перешли на помощь «тактикой». Затем возникла необходимость организовать процесс плетения сетей. Просьба волонтеров была услышана — добровольцам предоставили комфортное помещение для организации данной работы. Помощь в подготовке помещения оказали партийцы Богородского отделения партии Справедливая Россия.

Сейчас в центре задействованы порядка 50 человек. Отрадно, что с каждым днем примыкают новые участники, поскольку «руки нужны всегда». Пункт работает каждый день.

Ребята из инклюзивной мастерской решили не оставаться в стороне и тоже помогают, внося вклад в общее деле. У них есть навык скручивания лент. Ребята умеют ткать детали для жилетов. Для каждого участника подбирается определенный род деятельности, в зависимости от имеющихся навыков и умений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.