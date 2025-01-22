«Прятался под трупами и молился»: боец СВО 4 дня полз по болотам до своих

Российский военный 4 дня полз по болотам до своих после первого задания на СВО

Молодой доброволец из Перми рассказал, как после первого задания на СВО четыре дня полз по болотам в поисках российских позиций. По словам военного, он «извинялся перед каждым и постоянно молился», пока укрывался трупами во время украинских атак, сообщает RT .

«И все, я вспомнил, когда я лежал так, я лег на живот, закрылся, чтобы руки греть немного и чтобы „Баба-Яга“ (украинский дрон — ред.) меня не увидела, как я дышу», — вспомнил армеец в беседе с волонтерами гуманитарной миссии Севастополя.

По словам 28-летнего бойца, в бою он понял ценность жизни и важность ее моментов. Мужчина смог выжить и доползти до позиций ВС России, но получил обморожение ног.

После эвакуации спасшийся военный уснул в обминку с иконой и пакетом мандаринов. Сейчас он больнице и готовится к операции на раненые ноги.