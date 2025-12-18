Представитель Ассоциации ветеранов СВО получила премию «Мы рядом. Доброе дело»

Заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Лина Корсак рассказала о своем награждении на премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело». Она стала лауреатом в номинации «Герои тыла».

«Мы номинировались, как инициативная группа. Мы активно занимаемся гуманитарной помощью. Вернувшись после второго контракта, мы с ребятами из Ассоциации ветеранов СВО занимаемся сбором и доставкой гуманитарной помощи для наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции и мирного населения Донбасса. Также всячески поддерживаем ребят, которые вернулись, помогаем с трудоустройством оказываем психологическую и юридическую помощь», — сказала Корсак.

Она добавила, что организация помогает и семьям участников СВО. Для них проводят досуговые мероприятия и решают различные бытовые вопросы.

Церемонию вручения премии открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья (было все хорошо — ред.). И те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

