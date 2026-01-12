Поражен важный энергообъект: Черниговская область погрузилась во тьму

сегодня в 11:34

Блэкаут произошел в Черниговской области. Без электроснабжения осталось большинство населенных пунктов этого украинского региона, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Согласно данным «Черниговоблэнерго», причиной блэкаута стало поражение важного объекта энергетической инфраструктуры в Новгород-Северском районе.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей уехать из Киева из-за блэкаута. По слова градоначальника, 50% многоквартирных домов в Киеве остаются без тепла из-за повреждения критической инфраструктуры в результате массированной атаки.

В ночь на 9 января российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористическую атаку Киева по резиденции главы государства Владимира Путина. Момент удара «Орешником» в Львовской области попал на видео.

