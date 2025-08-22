Государственный флаг — это яркое визуальное воплощение ценностей, идей и культурных основ, на которых стоит Россия. Он заключает в себе смысл таких понятий, как справедливость, сила и победа, которые столетиями определяли нашу идентичность, сообщил РИАМО замдекана исторического факультета ИГУ, член Экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков.

«Особую роль триколор играет сегодня на поле боя, где Вооруженные силы РФ выполняют поставленные президентом России задачи. Каждая победа ознаменовывается водружением флага над освобожденными населенными пунктами. Это придает действиям наших военнослужащих глубокий исторический и символический смысл, укрепляя боевой дух и усиливая веру в общую победу», — заявил Ананченков.

По его словам, важно, что российский триколор сегодня — это не просто официальный атрибут, а живой, многогранный символ, объединяющий в себе прошлое, настоящее и будущее нации. Он консолидирует общество и вдохновляет на достижения как на фронте, так и в гражданской жизни. С каждым днем его цвета все прочнее ассоциируются с силой, правдой и независимостью, становясь настоящим ориентиром для всех, кто связывает свою судьбу с великой Россией.

Политолог добавил, что до конца сегодняшнего дня действует флешмоб #ПодОднимФлагом, который призван объединить россиян под ключевым государственным символом и напомнить о его консолидирующей силе.

День государственного флага РФ отмечается ежегодно. Официально трехцветный флаг впервые подняли над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года. Он стал заменой красному полотнищу с серпом и молотом. Сегодня триколор — государственный символ наряду с гимном и гербом РФ.